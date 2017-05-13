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Победитель «Евровидения-2017»: «Я национальный герой Португалии? Думал, это Роналду»

14.05.2017 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Победитель «Евровидения-2017» из Португалии Сальвадор Собрал назвал форварда «Реала» Криштиану Роналду главным героем своей страны.

«Я национальный герой своей страны? Я думал, что настоящий герой Португалии – Криштиану Роналду.

Это удивительно. Я хочу жить мирной жизнью. Может, поначалу будет какая-то суета вокруг, но я не знаю, назвал бы я себя национальным героем.

Если бы я думал о себе как о герое Португалии, это было бы немного странно», – сказал Собрал.

Собрал выиграл как по версии жюри, так и по версии телезрителей, набрав 758 очков. В тройку также вошли российско-болгарский певец Кристиан Костов (615) и группа из Молдовы SunStroke Project (374).

 
 
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Победитель «Евровидения-2017» из Португалии Сальвадор Собрал назвал форварда «Реала» Криштиану Роналду главным героем своей страны.

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