Победитель «Евровидения-2017»: «Я национальный герой Португалии? Думал, это Роналду»

Победитель «Евровидения-2017» из Португалии Сальвадор Собрал назвал форварда «Реала» Криштиану Роналду главным героем своей страны.

«Я национальный герой своей страны? Я думал, что настоящий герой Португалии – Криштиану Роналду.

Это удивительно. Я хочу жить мирной жизнью. Может, поначалу будет какая-то суета вокруг, но я не знаю, назвал бы я себя национальным героем.

Если бы я думал о себе как о герое Португалии, это было бы немного странно», – сказал Собрал.

Собрал выиграл как по версии жюри, так и по версии телезрителей, набрав 758 очков. В тройку также вошли российско-болгарский певец Кристиан Костов (615) и группа из Молдовы SunStroke Project (374).