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Belarushockey.com: Задолженности по зарплатам в «Металлурге» составляют более 4-х месяцев
14.05.2017 11:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Belarushockey.com, хоккеисты жлобинского «Металлурга» не получают заработную плату на протяжении более четырех месяцев.
Последние выплаты по контрактам приходили «волкам» в январе текущего года.
Как отмечает сайт, в ближайшее время в руководстве клуба могут произойти изменения.
Кроме того, хоккеисты «Металлурга» не получили в завершившемся сезоне ни одной премии из тех, что были прописаны в контрактах.
Отметим, что в последние годы клуб регулярно сталкивается с финансовыми проблемами. В позапрошлом году с хоккеистами рассчитались лишь в июне, в прошлом деньги жлобинчане увидели также только летом. При этом 30 апреля у большинства игроков истекли соглашения с клубом.
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Как стало известно Belarushockey.com, хоккеисты жлобинского «Металлурга» не получают заработную плату на протяжении более четырех месяцев.
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