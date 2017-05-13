Belarushockey.com: Задолженности по зарплатам в «Металлурге» составляют более 4-х месяцев

Как стало известно Belarushockey.com, хоккеисты жлобинского «Металлурга» не получают заработную плату на протяжении более четырех месяцев.

Последние выплаты по контрактам приходили «волкам» в январе текущего года.

Как отмечает сайт, в ближайшее время в руководстве клуба могут произойти изменения.

Кроме того, хоккеисты «Металлурга» не получили в завершившемся сезоне ни одной премии из тех, что были прописаны в контрактах.

Отметим, что в последние годы клуб регулярно сталкивается с финансовыми проблемами. В позапрошлом году с хоккеистами рассчитались лишь в июне, в прошлом деньги жлобинчане увидели также только летом. При этом 30 апреля у большинства игроков истекли соглашения с клубом.