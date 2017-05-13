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Сергей Ковалюк: «Вроде во всем мире футбол развивается, а в Беларуси наоборот»

14.05.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Смолевичи-СТИ» Сергей Ковалюк поделился мнением о развитии футбола в Беларуси.

– С каждым годом финансирование во втором дивизионе уменьшается. Скоро в первой лиге будет играть одна молодежь. Дадут пацанам зарплату в сто долларов, и они будут бегать.

– Как-то все совсем грустно.

– Есть такой момент. Тем более на матчи первой лиги ходит по 30-40 человек: знакомые и родители футболистов. Понятно, в любом случае будешь выкладываться на поле и настраиваться на матч. Но часто возникает ощущение, что играешь не тур чемпионата, а товарищескую встречу во время предсезонки. Порой на стадионе так тихо, что слышно, как кто-то из болельщиков разговаривает по телефону: «Да ну, совсем играть не умеют».

– У вас есть ощущение, что футбол в нашей стране становится нужен только самим футболистам?

– Согласен, потихоньку умирает футбол. Хорошо, в Брест пришли инвесторы. Всем стало интересно, что происходит с «Динамо». Не случилось бы этого, что было бы? Вроде во всем мире футбол развивается, а у нас наоборот. Хотя и у нас люди стараются что-то придумать, сделать какое-то шоу, но толком отдачи нет. О чем можно говорить, если на полуфинал Кубка в Борисове собирается пять тысяч человек. Если бы на арену не приехали брестские болельщики, смотреть матч было бы просто невозможно.

Конечно, в нашем футболе все не так хорошо, но хочется верить, что в ближайшее время что-то наладится. Надеюсь, доживем до этого. Мне хочется оставаться в футболе. Пока силенок, вроде, хватает, – сказал Ковалюк.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник «Смолевичи-СТИ» Сергей Ковалюк поделился мнением о развитии футбола в Беларуси.

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