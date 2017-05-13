L’Equipe: Венгер на 1 год продлит контракт с «Арсеналом»

Арсен Венгер продолжит тренировать в следующем сезоне.

67-летний французский специалист продлит соглашение с лондонским клубом на один год, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

При этом в готовы летом пойти на серьезные траты, чтобы конкурировать с другими клубами за трофеи.

Венгер надеется подписать двух игроков мирового класса – нападающего и центрального защитника. Тренер уже ведет переговоры с потенциальными новичками.

Что делать с Венгером?