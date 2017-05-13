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L’Equipe: Венгер на 1 год продлит контракт с «Арсеналом»

14.05.2017 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Арсен Венгер продолжит тренировать «Арсенал» в следующем сезоне.

67-летний французский специалист продлит соглашение с лондонским клубом на один год, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

При этом в «Арсенале» готовы летом пойти на серьезные траты, чтобы  конкурировать с другими клубами за трофеи.

Венгер надеется подписать двух игроков мирового класса – нападающего и центрального защитника. Тренер уже ведет переговоры с потенциальными новичками.

Что делать с Венгером?

 
 
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Арсен Венгер продолжит тренировать «Арсенал» в следующем сезоне.

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