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L’Equipe: Венгер на 1 год продлит контракт с «Арсеналом»
14.05.2017 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Арсен Венгер продолжит тренировать
67-летний французский специалист продлит соглашение с лондонским клубом на один год, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
При этом в
Венгер надеется подписать двух игроков мирового класса – нападающего и центрального защитника. Тренер уже ведет переговоры с потенциальными новичками.
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Арсен Венгер продолжит тренировать «Арсенал» в следующем сезоне.
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