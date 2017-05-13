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Представители комитетов IBU впечатлены возможностями "Раубичей"

14.05.2017 12:46 — Новости Спорта | БелТА  
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители комитетов Международного союза биатлонистов (IBU) впечатлены возможностями спорткомплекса "Раубичи". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский.

Беларусь с визитом посетили представители технического комитета, комитета по развитию IBU. Они ознакомились с работой Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". "Спорткомплекс имеет лицензию категории А, то есть здесь могут проходить соревнования вплоть до Олимпийских игр. В этом году ее необходимо продлевать, визит представителей IBU отчасти связан и с этим вопросом. Гости, кто ранее не был в "Раубичах", остались впечатлены возможности комплекса после реконструкции", - отметил Анатолий Стромский.

Членам техкома и комитета по развитию были продемонстрированы судейский павильон, пресс-центр, тир, вакс-кабины, тредбан, который используется как для тестирования, так и для тренировок спортсменов, и другие объекты.

В республиканском центре рассказали, что все требования, предъявляемые к объектам для проведения международных соревнований, учтены в ходе реконструкции, проходившей с 2012 по 2013 год. Теперь международным стандартам соответствуют стрельбище (количество установок увеличено до 38), увеличена ширина лыжероллерной трассы с 6 м до 10 м в зависимости от участка местности, построено новое здание крытого тира с десятью мишенными установками и резервное стрельбище на десять установок с крытым рубежом.

Как сообщалось, президент IBU Андерс Бессеберг в конце апреля на заседании в Праге не исключил возможности проведения в "Раубичах" крупных соревнований после 2020 года.

РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" примет летний чемпионат мира по биатлону 2019 года, а на зимние соревнования руководство IBU рекомендовало Белорусской федерации биатлона подавать заявку на январь 2020 или 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь с визитом посетили представители технического комитета, комитета по развитию IBU. Они ознакомились с работой Республиканского центра олимпийской...

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