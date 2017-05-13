Мужская сборная Беларуси по волейболу заняла второе место на турнире в Украине

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу заняла второе место на международном турнире в Ивано-Франковске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе соревнований на приз мэра города подопечные главного тренера Александра Сингаевского уступили национальной команде Украины - 1:3, а затем обыграли сборную Латвии - 3:1. В заключительный день белорусы были сильнее молодежной сборной (U-21) Украины - 3:0.

Итоговое положение: 1. Украина - 9 очков (3 матча). 2. Беларусь - 6 (3). 3. Латвия - 3 (3). 4. Украина U-21 - 0 (3).

Лучшим игроком на позиции диагонального, по итогам выступлений в Ивано-Франковске, признан белорусский нападающий Родион Мискевич.

Команда, завершив участие в турнире, продолжит подготовку к отборочным матчам чемпионата мира в Молодечно.

Национальная сборная Беларуси по волейболу с 24 по 28 мая сыграет в квалификационном турнире в Загребе. Соперниками подопечных Александра Сингаевского за право сыграть на мировом форуме станут команды Сербии (24 мая), Норвегии (25 мая), Хорватии (26 мая), Швейцарии (27 мая) и Дании (28 мая).-0-