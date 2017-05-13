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Мадрид (АТР). Финал. Надаль сыграет с Тимом
14.05.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале турнира в Мадриде Рафаэль Надаль, в этом году не проигравший на грунте ни матча, сыграет с Домиником Тимом, которому в финале в Барселоне отдал всего пять геймов.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
7 – 14 мая 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 439 350 евро
Открытые корты, грунт
Финал
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В финале турнира в Мадриде Рафаэль Надаль, в этом году не проигравший на грунте ни матча, сыграет с Домиником Тимом, которому в финале в Барселоне отдал всего пять...
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