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Мадрид (АТР). Финал. Надаль сыграет с Тимом

14.05.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале турнира в Мадриде Рафаэль Надаль, в этом году не проигравший на грунте ни матча, сыграет с Домиником Тимом, которому в финале в Барселоне отдал всего пять геймов.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

7 – 14 мая 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 5 439 350 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Доминик Тим (Австрия)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
14 мая, 17.00
Онлайн матча
 
 
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В финале турнира в Мадриде Рафаэль Надаль, в этом году не проигравший на грунте ни матча, сыграет с Домиником Тимом, которому в финале в Барселоне отдал всего пять...

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