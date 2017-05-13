Симон Огар: «Не понимаю, как люди в Беларуси живут за 200-300 долларов в месяц»

Нигерийский полузащитник «Лиды» Симон Огар рассказал об уровне зарплат в Беларуси.

«Не все белорусские болельщики остаются с командой в сложные времена. Наверное, фаны БАТЭ привыкли к победам и не бросают клуб. А вот в «Витебске» часто слышал мнение: «Я не пойду смотреть на этих футболистов – они все равно проиграют. Зачем мне тратить свои деньги?». В Нигерии фанаты любят клуб, как своего ребенка: хороший он или плохой, здоровый или больной. В моей карьере были сложные периоды, когда я зарабатывал очень мало. Без средств нелегко, особенно когда раньше ты ни в чем себе не отказывал. Думаю, что норвежцы такие счастливые, потому что обеспеченные. Деньги не гарантируют 100 процентов счастья, но 70 процентов они точно обеспечивают. Я люблю футбол, поэтому в первую очередь смотрю на профессиональные перспективы.

Например, в брестском «Динамо» старался помочь команде, сыграть за тренера Сергея Ковальчука. У меня есть семья, и я должен их обеспечивать, поэтому вопрос финансов не последний. Учитывая белорусские цены, считаю, что для комфортной жизни люди должны получать 1000−1500 долларов. Знаю, конечно, что многие живут на 200−300 долларов, но не понимаю как. Аренда квартиры в центре Лиды стоит около 100 долларов, а в Минске средняя цена – 250−300. Бывают дни, когда я, кажется, ничего толком не купил, но потратил 15−20 рублей. Посчитайте, сколько за месяц набежит таких трат. В паре должны работать оба, иначе не представляю, как содержать семью», – считает Огар, который 10 лет прожил в Беларуси.

7 футболистов с именем, которые угодили в первую лигу