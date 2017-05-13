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"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

14.05.2017 16:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая — Sputnik. Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки в рамках Гран-при Испании, которая завершилась в воскресенье на трассе "Барселона-Каталунья".

Вторым к финишу прибыл пилот Ferrari, немец Себастьян Феттель, уступив победителю чуть менее трех с половиной секунд, третьим финишировал гонщик Red Bull Racing, австралиец Даниэль Риккардо.

Также в очковой зоне гонку в Испании завершили: Серхио Перес, Эстебан Окон (оба Force India), Нико Хюлькенберг (Renault), Паскаль Верляйн (Sauber), Карлос Сайнс, Даниил Квят (оба Toro Rosso), Роман Грожан (Haas).

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 14 мая — Sputnik. Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки в рамках Гран-при Испании, которая завершилась в воскресенье на трассе...

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