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"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
14.05.2017 16:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки в рамках Гран-при Испании, которая завершилась в воскресенье на трассе "Барселона-Каталунья".
Вторым к финишу прибыл пилот Ferrari, немец Себастьян Феттель, уступив победителю чуть менее трех с половиной секунд, третьим финишировал гонщик Red Bull Racing, австралиец Даниэль Риккардо.
Также в очковой зоне гонку в Испании завершили: Серхио Перес, Эстебан Окон (оба Force India), Нико Хюлькенберг (Renault), Паскаль Верляйн (Sauber), Карлос Сайнс, Даниил Квят (оба Toro Rosso), Роман Грожан (Haas).
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МИНСК, 14 мая — Sputnik. Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки в рамках Гран-при Испании, которая завершилась в воскресенье на трассе...
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