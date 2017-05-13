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Минское «Динамо» одержало три победы из трех после увольнения Боровского
14.05.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 8-го тура высшей лиги минское «Динамо» обыграло брестских одноклубников (1:0).
Таким образом, столичная команда одержала третью победу подряд и после увольнения Боровского набрала 100 процентов очков.
В следующем туре «Динамо» в рамках суперкласико в гостях встретится с БАТЭ (20 мая в 19:00)
Tribuna.com провела
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В матче 8-го тура высшей лиги минское «Динамо» обыграло брестских одноклубников (1:0).
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