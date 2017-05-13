Минское «Динамо» одержало три победы из трех после увольнения Боровского

В матче 8-го тура высшей лиги минское «Динамо» обыграло брестских одноклубников (1:0).

Таким образом, столичная команда одержала третью победу подряд и после увольнения Боровского набрала 100 процентов очков.

В следующем туре «Динамо» в рамках суперкласико в гостях встретится с БАТЭ (20 мая в 19:00)

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Динамо-Минск» – «Динамо-Брест» . Также в матч-центре можно найти видео забитого гола.

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