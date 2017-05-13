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Чемпионат Беларуси. Брестское «Динамо» не смогло победить в седьмом матче из восьми
14.05.2017 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 8-го тура высшей лиги брестское «Динамо» уступило минскому (0:1).
Таким образом, брестчане потерпели 3-е поражение в чемпионате Беларуси-2017.
Отметим, что на счету команды Владимира Журавеля лишь одна победа после восьми туров. В конце апреля «Динамо» дома обыграло «Славию».
Напомним, 28 мая брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером» в финале Кубка Беларуси.
Tribuna.com провела
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В матче 8-го тура высшей лиги брестское «Динамо» уступило минскому (0:1).
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