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Чемпионат Беларуси. Брестское «Динамо» не смогло победить в седьмом матче из восьми

14.05.2017 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 8-го тура высшей лиги брестское «Динамо» уступило минскому (0:1).

Таким образом, брестчане потерпели 3-е поражение в чемпионате Беларуси-2017.

Отметим, что на счету команды Владимира Журавеля лишь одна победа после восьми туров. В конце апреля «Динамо» дома обыграло «Славию».

Напомним, 28 мая брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером» в финале Кубка Беларуси.

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Динамо-Минск» – «Динамо-Брест». Также в матч-центре можно найти видео забитого гола.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В матче 8-го тура высшей лиги брестское «Динамо» уступило минскому (0:1).

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