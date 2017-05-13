Чемпионат Беларуси. Брестское «Динамо» не смогло победить в седьмом матче из восьми

В матче 8-го тура высшей лиги брестское «Динамо» уступило минскому (0:1).

Таким образом, брестчане потерпели 3-е поражение в чемпионате Беларуси-2017.

Отметим, что на счету команды Владимира Журавеля лишь одна победа после восьми туров. В конце апреля «Динамо» дома обыграло «Славию».

Напомним, 28 мая брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером» в финале Кубка Беларуси.

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Динамо-Минск» – «Динамо-Брест» . Также в матч-центре можно найти видео забитого гола.