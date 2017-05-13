14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили у себя дома брестских динамовцев 1:0 в стартовом матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле столичного стадиона "Трактор", как и ожидалось, прошла в очень напряженной борьбе. Минские динамовцы сразу пошли в атаку, и уже на 12-й минуте игры Антон Сарока воспользовался ошибкой обороны гостей и послал мяч в ворота французского голкипера брестчан Жереми Малерба - 1:0. Брестчане бросились отыгрываться, но все их усилия до перерыва не принесли результата. Такая же картина наблюдалась и во втором тайме - брестачне атаковали, минчане искали свой шанс в контригре, однако забитых мячей больше не было.

Минское "Динамо" набрало 18 очков и вышло на первое место, обойдя на один балл футболистов борисовского БАТЭ, которые сегодня играют в гостях у "Слуцка". Футболисты "Витебска" также сегодня примут на своем поле ФК "Минск".

В понедельник, 15 мая, состоятся еще четыре поединка: "Днепр" (Могилев) - "Гомель", "Нафтан" (Новополоцк) - "Городея", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно), "Ислочь" (Минский район) - "Шахтер" (Солигорск). Завершится 8-й тур 16 мая матчем "Крумкачы" (Минск) - "Славия" (Мозырь).-0-