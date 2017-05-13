ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" обыграло одноклубников из Бреста и вышло в лидеры чемпионата Беларуси

14.05.2017 17:08 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили у себя дома брестских динамовцев 1:0 в стартовом матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле столичного стадиона "Трактор", как и ожидалось, прошла в очень напряженной борьбе. Минские динамовцы сразу пошли в атаку, и уже на 12-й минуте игры Антон Сарока воспользовался ошибкой обороны гостей и послал мяч в ворота французского голкипера брестчан Жереми Малерба - 1:0. Брестчане бросились отыгрываться, но все их усилия до перерыва не принесли результата. Такая же картина наблюдалась и во втором тайме - брестачне атаковали, минчане искали свой шанс в контригре, однако забитых мячей больше не было.

Минское "Динамо" набрало 18 очков и вышло на первое место, обойдя на один балл футболистов борисовского БАТЭ, которые сегодня играют в гостях у "Слуцка". Футболисты "Витебска" также сегодня примут на своем поле ФК "Минск".

В понедельник, 15 мая, состоятся еще четыре поединка: "Днепр" (Могилев) - "Гомель", "Нафтан" (Новополоцк) - "Городея", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно), "Ислочь" (Минский район) - "Шахтер" (Солигорск). Завершится 8-й тур 16 мая матчем "Крумкачы" (Минск) - "Славия" (Мозырь).-0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" набрало 18 очков и вышло на первое место, обойдя на один балл футболистов борисовского БАТЭ, которые сегодня играют в гостях у "Слуцка". Футболисты...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» одержало три победы из трех после увольнения Боровского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика