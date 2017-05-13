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Владимир Журавель: «Мне ищут замену? Впервые слышу об этом»
14.05.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал слухи о своей возможной отставке.
- Николай Ходасевич намедни рассказал, что вам ищут замену...
– От вас впервые слышу об этом. Сейчас не до чтения и не до интернета.
- Зависит ли ваше будущее от финала Кубка. Обсуждали с руководством?
– Пока нет, – сказал Журавель.
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал слухи о своей возможной отставке.
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