Владимир Журавель: «Мне ищут замену? Впервые слышу об этом»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

- Николай Ходасевич намедни рассказал, что вам ищут замену...

– От вас впервые слышу об этом. Сейчас не до чтения и не до интернета.

- Зависит ли ваше будущее от финала Кубка. Обсуждали с руководством?

– Пока нет, – сказал Журавель.