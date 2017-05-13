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Чемпионат Голландии. «Фейеноорд» был сильнее «Хераклеса» и выиграл первое чемпионство за 18 лет
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В заключительном туре чемпионата Голландии определился чемпион. «Фейеноорд», опередивший «Аякс» на 1 очко, впервые за 18 лет стал чемпионом страны.
Чемпионат Голландии
34-й тур
- Дата проведения
-
14 мая, 15.30, «Конинг Виллем II»
- Голы:
-
0:1 –
38 Дольберг,
0:2 –
48 Санчес,
0:3 –
66 Классен,
1:3 –
82 Схюрман.
Виллем II –
Лампру, Петерс, Лахман, ван Анхольт, Кали, Кок, Схюрман, Ойо (Херкенс, 69), Хайе (Кру, 52), Фран Соль, Абубакар (Уларе, 51).
Аякс –
Онана, Санчес, Ридевалд, Тете, де Лигт (Вестерманн, 71), де Йонг, ван де Бек (Нури, 52), Нерес, Классен, Клюйверт, Дольберг (Траоре, 46).
- Предупреждение:
-
Петерс
(85).
- Дата проведения
-
14 мая, 15.30, «Фейеноорд»
- Голы:
-
1:0 –
1 Кюйт,
2:0 –
12 Кюйт,
3:0 –
84, пенальти Кюйт,
3:1 –
89 ван Ойен.
Фейеноорд –
Джонс, Боттегин, Конголо (Нелом, 53), Ниукоп (Карсдорп, 81), ван дер Хейден, Кюйт, Торнстра, Бергейс, Эль-Ахмади, Элиа (Басаджикоглу, 76), Йоргенсен.
Хераклес –
Кастро, Хогма, те Вирик, Брейкерс, Фледдерус, Ниемейер (ван Ойен, 74), Пелупесси, Кювас, Брюнс (Проппер, 82), Петерсон (Дарри, 80), Арментерос.
- Предупреждения:
-
Брюнс
(29), ван дер Хейден
(38), те Вирик
(83), Кюйт
(84).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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