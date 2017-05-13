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Чемпионат Голландии. «Фейеноорд» был сильнее «Хераклеса» и выиграл первое чемпионство за 18 лет

14.05.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В заключительном туре чемпионата Голландии определился чемпион. «Фейеноорд», опередивший «Аякс» на 1 очко, впервые за 18 лет стал чемпионом страны.

Чемпионат Голландии

34-й тур

Виллем II – Аякс 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
14 мая, 15.30, «Конинг Виллем II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 38 Дольберг, 0:2 – 48 Санчес, 0:3 – 66 Классен, 1:3 – 82 Схюрман.
Виллем IIЛампру, Петерс, Лахман, ван Анхольт, Кали, Кок, Схюрман, Ойо (Херкенс, 69), Хайе (Кру, 52), Фран Соль, Абубакар (Уларе, 51).
АяксОнана, Санчес, Ридевалд, Тете, де Лигт (Вестерманн, 71), де Йонг, ван де Бек (Нури, 52), Нерес, Классен, Клюйверт, Дольберг (Траоре, 46).
Предупреждение:
Петерс (85).
Фейеноорд – Хераклес 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
14 мая, 15.30, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 1 Кюйт, 2:0 – 12 Кюйт, 3:0 – 84, пенальти Кюйт, 3:1 – 89 ван Ойен.
ФейеноордДжонс, Боттегин, Конголо (Нелом, 53), Ниукоп (Карсдорп, 81), ван дер Хейден, Кюйт, Торнстра, Бергейс, Эль-Ахмади, Элиа (Басаджикоглу, 76), Йоргенсен.
ХераклесКастро, Хогма, те Вирик, Брейкерс, Фледдерус, Ниемейер (ван Ойен, 74), Пелупесси, Кювас, Брюнс (Проппер, 82), Петерсон (Дарри, 80), Арментерос.
Предупреждения:
Брюнс (29), ван дер Хейден (38), те Вирик (83), Кюйт (84).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Таблица эредивизии

Статистика эредивизии

 
 
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В заключительном туре чемпионата Голландии определился чемпион.

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