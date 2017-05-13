Сергей Гуренко: «Мы играли вторым номером, потому что соперник нас заставил играть так»

И.о. главного тренера минского «Динамо» прокомментировал победу над брестскими одноклубниками (1:0) в матчах 8-го тура высшей лиги.

– Хорошо, что завоевали три очка. Конечно, могло сложиться по-разному. Мог как увеличиться счет, так и вничью могли сыграть. Низковато сели во втором тайме, слишком много пространства дали сопернику. Рано начали удерживать счет. Но мы можем предполагать одно, а футбол вносит свои коррективы. Результатом доволен, а игрой... Много над чем еще предстоит работать.

- Вы довольны, как вас поддерживали сегодня? И как вы считаете, поможет ли игра вторым номером вам вернуть болельщиков?

– Мы играли так, потому что соперник нас заставил играть так. Брестское «Динамо» – хорошая команда. Но они заставили нас играть так. У нас был план действовать выше. Но они нас заставили играть так. Это футбол, это нормально. Для меня будет значительно хуже, если ребята будут уходить от борьбы, недорабатывать. Вот это для меня уже предательство.

Болельщики... Знаете, для чего люди приходят на трибуны? За эмоциями! Это как актер в спектакле. Вы же ничего в его работе не понимаете, но вы любите получить эмоции этого актера. Так и в футболе. Итальянцы почему на него ходят? Им нравятся единоборства! Как люди вступают в отбор, борются. В Англии много команд показывает феерический футбол? Нет! Там люди просто сражаются, выкладываются.

А то, что мы играли вторым номером сегодня – полностью заслуга брестчан. Мы не планировали так играть. Но они нас заставили. Ребята выложились.

Результат мог быть разным. Могли увеличить преимущество, а могли вничью сыграть, – сказал Гуренко.

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Динамо-Минск» – «Динамо-Брест» . Также в матч-центре можно найти видео забитого гола.