ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БГК им. Мешкова в 10-й раз стал обладателем Кубка Беларуси

14.05.2017 17:50 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
БГК им. Мешкова в 10-й раз стал обладателем Кубка Беларуси
Фото БГК имени Мешкова

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в десятый раз стал обладателем Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гомеле подопечные Сергея Бебешко переиграли в решающем поединке минский СКА со счетом 37:31 (18:17). Большая часть игрового времени прошла в равной борьбе, и только в конце встречи брестчане сумели уйти в отрыв и выиграли с перевесом в 6 мячей. Это четвертый подряд успех БКГ в финальных матчах Кубка Беларуси против минских армейцев.

В игре за 3-е место в кубковом розыгрыше гандболисты гродненского "Кронона" одолели "Гомель" с минимальным перевесом - 27:26 (14:11).

По итогам "Финала четырех" Кубка Беларуси были определены лучшие игроки команд: Дайнис Криштопанс (БГК имени Мешкова), Вадим Гайдучекно (СКА), Матвей Малышенко ("Гомель"), Дмитрий Потоцкий ("Кронон").-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Гомеле подопечные Сергея Бебешко переиграли в решающем поединке минский СКА со счетом 37:31 (18:17).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо-Минск» – «Динамо-Брест». Матч посетили 4720 зрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика