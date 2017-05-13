БГК им. Мешкова в 10-й раз стал обладателем Кубка Беларуси

Фото БГК имени Мешкова

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в десятый раз стал обладателем Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гомеле подопечные Сергея Бебешко переиграли в решающем поединке минский СКА со счетом 37:31 (18:17). Большая часть игрового времени прошла в равной борьбе, и только в конце встречи брестчане сумели уйти в отрыв и выиграли с перевесом в 6 мячей. Это четвертый подряд успех БКГ в финальных матчах Кубка Беларуси против минских армейцев.

В игре за 3-е место в кубковом розыгрыше гандболисты гродненского "Кронона" одолели "Гомель" с минимальным перевесом - 27:26 (14:11).

По итогам "Финала четырех" Кубка Беларуси были определены лучшие игроки команд: Дайнис Криштопанс (БГК имени Мешкова), Вадим Гайдучекно (СКА), Матвей Малышенко ("Гомель"), Дмитрий Потоцкий ("Кронон").-0-