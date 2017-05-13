«Динамо-Минск» – «Динамо-Брест». Матч посетили 4720 зрителей

Матч 8-го тура высшей лиги между минским и брестским «Динамо» (1:0) посетили 4720 зрителей.

Таким образом, установлен рекорд сезона по посещаемости футбольных матчей в столице (в ней домашние матчи проводят также «Минск», «Крумкачы» и «Ислочь»).

Средняя посещаемость «Динамо» выросла до 2180 человек.

Последний раз так много зрителей приходило на столичные стадионы 21 августа минувшего года, когда «Динамо» в 19-м туре принимало БАТЭ (1:1). Ту игру посетили 5500 человек.





Фото: «Динамо-Минск»