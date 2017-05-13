ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо-Минск» – «Динамо-Брест». Матч посетили 4720 зрителей

14.05.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Матч 8-го тура высшей лиги между минским и брестским «Динамо» (1:0) посетили 4720 зрителей.

Таким образом, установлен рекорд сезона по посещаемости футбольных матчей в столице (в ней домашние матчи проводят также «Минск», «Крумкачы» и «Ислочь»).

Средняя посещаемость «Динамо» выросла до 2180 человек.

Последний раз так много зрителей приходило на столичные стадионы 21 августа минувшего года, когда «Динамо» в 19-м туре принимало БАТЭ (1:1). Ту игру посетили 5500 человек.

«Динамо-Минск» – «Динамо-Брест». Матч посетили 4720 зрителей

Фото: «Динамо-Минск»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч 8-го тура высшей лиги между минским и брестским «Динамо» (1:0) посетили 4720 зрителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Журавель: «Мне ищут замену? Впервые слышу об этом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика