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«Динамо-Минск» – «Динамо-Брест». Матч посетили 4720 зрителей
14.05.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 8-го тура высшей лиги между минским и брестским «Динамо» (1:0) посетили 4720 зрителей.
Таким образом, установлен рекорд сезона по посещаемости футбольных матчей в столице (в ней домашние матчи проводят также «Минск», «Крумкачы» и «Ислочь»).
Средняя посещаемость «Динамо» выросла до 2180 человек.
Последний раз так много зрителей приходило на столичные стадионы 21 августа минувшего года, когда «Динамо» в 19-м туре принимало БАТЭ (1:1). Ту игру посетили 5500 человек.
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Матч 8-го тура высшей лиги между минским и брестским «Динамо» (1:0) посетили 4720 зрителей.
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