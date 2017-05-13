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Никита Капленко: «Смена тренера воодушевила минское «Динамо»

14.05.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского «Динамо» Никита Капленко прокомментировал победу своей команды над брестским «Динамо» (1:0) в 8-м туре высшей лиги.

- Третья победа подряд. Смена тренера воодушевила команду?

– Думаю, что воодушевила, раз побеждаем. Будем и дальше стараться показывать хорошую игру и добиваться положительного результата. У «Динамо» сейчас непростой отрезок, потому что приходится играть через три дня на четвертый. В связи с этим игра с нашей стороны была не самой выразительной. Кроме того, сказываются переходы с искусственного газона на натуральный. Но три очка есть — это главное, – сказал Капленко.

Напомним, 2 мая Сергей Боровский был уволен с должности главного тренера минского «Динамо». Его сменил Сергей Гуренко.

Минское «Динамо» одержало три победы в трех матчах после увольнения Боровского

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Никита Капленко прокомментировал победу своей команды над брестским «Динамо» (1:0) в 8-м туре высшей лиги.

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