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Алексей Шевченко: «Хочется, чтобы белорусское руководство хоккея поняло, что нельзя так жить дальше»
14.05.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал игру сборной Беларуси на чемпионате мира-2017.
«На этот раз белорусы спаслись, переиграв словенцев. Но даже им уступали по ходу встречи. Если в Минске посчитают, что все нормально, а результат приемлемый, то быть беде. И я жду не реакции президента их страны. Хочется, чтобы руководство хоккея поняло, что нельзя так жить дальше», – написал Шевченко.
Напомним, сборная Беларуси
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Алексей Шевченко: «Хочется, чтобы белорусское руководство хоккея поняло, что нельзя так жить дальше»
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал игру сборной Беларуси на чемпионате мира-2017.
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