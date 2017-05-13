Алексей Шевченко: «Хочется, чтобы белорусское руководство хоккея поняло, что нельзя так жить дальше»

Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал игру сборной Беларуси на чемпионате мира-2017.

«На этот раз белорусы спаслись, переиграв словенцев. Но даже им уступали по ходу встречи. Если в Минске посчитают, что все нормально, а результат приемлемый, то быть беде. И я жду не реакции президента их страны. Хочется, чтобы руководство хоккея поняло, что нельзя так жить дальше», – написал Шевченко.

Напомним, сборная Беларуси все еще может покинуть элитный дивизион чемпионата мира.