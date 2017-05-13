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Чемпионат Беларуси. Минское «Динамо» единолично возглавило турнирную таблицу, «Слуцк» обогнал БАТЭ

14.05.2017 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» обыграло брестских одноклубников (1:0) и набрало 18 очков в турнирной таблице.

Благодаря поражению БАТЭ от «Слуцка» (0:1), столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу.

Отметим, что «Слуцк» поднялся на второе место в турнирной таблице. Как и БАТЭ, случчане набрали 17 очков, но обогнали действующего чемпиона по личной встрече.

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Минское «Динамо» обыграло брестских одноклубников (1:0) набрало 18 очков в турнирной таблице.

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