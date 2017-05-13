БАТЭ впервые в истории проиграл «Слуцку»

В рамках 8-го тура высшей лиги БАТЭ уступил «Слуцку» (0:1).

Это поражение стало для борисовчан первым в истории противостояний со слуцкой командой.

До этого борисовчане побеждали во всех девяти матчах со «Слуцком».

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Слуцк» – БАТЭ . В нашем матч-центре можно найти видео забитых мячей.