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БАТЭ впервые в истории проиграл «Слуцку»

14.05.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках 8-го тура высшей лиги БАТЭ уступил «Слуцку» (0:1).

Это поражение стало для борисовчан первым в истории противостояний со слуцкой командой.

До этого борисовчане побеждали во всех девяти матчах со «Слуцком».

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Слуцк» – БАТЭ. В нашем матч-центре можно найти видео забитых мячей.

 
 
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В рамках 8-го тура высшей лиги БАТЭ уступил «Слуцку» (0:1).

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