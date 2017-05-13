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БАТЭ впервые в истории проиграл «Слуцку»
14.05.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 8-го тура высшей лиги БАТЭ уступил «Слуцку» (0:1).
Это поражение стало для борисовчан первым в истории противостояний со слуцкой командой.
До этого борисовчане побеждали во всех девяти матчах со «Слуцком».
Tribuna.com провела
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В рамках 8-го тура высшей лиги БАТЭ уступил «Слуцку» (0:1).
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