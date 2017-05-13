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Александр Ермакович: «Мы очень опасались контратак, и вот получили. Будем делать выводы»

14.05.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение своей команды от «Слуцка» (0:1) в матче 8-го тура высшей лиги.

– Прежде всего хочу поздравить «Слуцк» с победой. Что касается игры, то все решало исполнительское мастерство нападающего и наша ошибка. Быстро разобрались в ситуации. Мы очень опасались контратак, и вот получили.

К сожалению, те моменты, которые у нас были – они были неплохими, хотя тяжело было вскрывать плотную оборону. Мы не реализовали момент, где очень здорово сыграл Панкратов, не воспользовались им. Будем делать выводы и готовится к следующей игре.

- Александр Владимирович, почему в заявке не было Жавнерчика?

– У Жавнерчика, к сожалению, есть проблемы по здоровью, поэтому его сегодня не было. Думаю, что к следующей игре он будет готовиться. Посмотрим по его состоянию.

- С чем было связано такое большое количество брака в передачах?

– Наверное, в мастерстве нашей команды. И в хороших действиях обороны «Слуцка».

- То, что БАТЭ опустился в таблице, является ли для вас ударом?

– Какой удар? Впереди еще длинная дистанция, все в наших руках. Мы сейчас играем с «Динамо», непосредственно с одним из наших основных конкурентов. Поэтому, все в наших руках, ногах, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение своей команды от «Слуцка» (0:1) в матче 8-го тура высшей лиги.

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