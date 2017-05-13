Виталий Павлов: «Изучали много видеоматериала. У нас появился момент, и мы его использовали»

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал победу над БАТЭ (1:0) в матче 8-го тура высшей лиги.

«Что я могу сказать? Игра была хорошая, боевая. Изначально собирались играть от обороны, потому что мы понимали, что соперник высокого класса, чемпион нашей страны. Поэтому, мы изучали много видеоматериала. Я понимаю, что и у них есть проблемы в связи с травмами игроков, но тем не менее на эти позиции у них есть хорошие футболисты хорошего уровня. Они достаточно хорошо контролируют мяч. Мы старались за счет плотности и взаимодействий не дать сопернику сыграть в разрез. Потому что они стараются играть в зоне инсайда, когда все время нападающий выскакивает, и мы пытались это прикрыть. Хотя моменты были у них были, но они их не использовали. Но такой футбол. У нас свой момент появился и мы его использовали. Я благодарен ребятам, что они дотерпели и довели матч до победы, – сказал Павлов.

«Слуцк» обогнал БАТЭ в турнирной таблице и вышел на второе место