Владимир Журавель: «Моя команда еще никогда не владела таким преимуществом на «Тракторе», как сегодня»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал поражение от минских одноклубников (0:1) в матче 8-го тура высшей лиги.

– В принципе, не о чем здесь говорить: было все видно. Полный контроль ситуации на поле. Но такие игры бывают. После быстрого гола, можно сказать, команда играла по счету. Раньше, когда я приезжал сюда, наверное, ни с одной командой мы не имели такого преимущества, как сегодня. Тем не менее, мы проиграли.

- Почему сегодня не играл Фамейе?

– У него есть небольшое повреждение – мы его поберегли. У нас очень насыщенный календарь, поэтому решили его поберечь.

- Как оцените действия Торреса на острие атаки?

– На сегодняшний день Торрес – наш креатив: тот футболист, который конструирует наши атаки, что-то выдумывает, принимает нестандартные решения. Поэтому, конечно, в его игре есть брак. Но у него очень интересные действия, поэтому я доволен. Хотя на данном этапе хотелось бы большего.

- Насколько проблемна данная ситуация с точки зрения управления коллективом?

– Коллектив управляем. Здесь проблем больших нет. С руководством у нас тоже достаточно хорошие отношения. Поэтому ситуация пока под контролем.

- Есть какая-то общая проблема? Например, реализация моментов, которые у вас постоянно есть?

– Мы это проанализируем после финала Кубка. Не хотелось бы давать поверхностную оценку и делать выводы. Всегда есть какие-то причины и закономерности, но не хотелось бы об этом сегодня говорить. Закончим первый круг – тогда будут ответы на все ваши вопросы. Но, соглашусь, кое-какие закономерности уже прослеживаются.

- Сегодня не играл Фамейе – и впереди было не так остро. Зависима ли ваша команда от легионеров?

– У нас примерно одинаковое количество наших ребят и легионеров. Но на сегодняшний день Фамейе является нападающим номер один – его отсутствие не могло не сказаться.

- Насколько вы довольны Бабаво и вторым молодым легионером, который пока не играл в чемпионате?

– Про какого второго вы говорите?

- Француз у вас есть.

– Ну это ребята молодые. Бабаво неплохо проявил себя в дубле и является лидером. Пока процесс адаптации в основном составе у него зятягивается. Не так много возможностей у него сегодня было, хотя тридцать минут на футбольном поле достаточно, чтобы проявить себя. Старательный, исполнительный, быстрый, поэтому мы на него рассчитываем. Жуниор тоже мальчик очень быстрый, интересный, но пока его время еще впереди, – сказал Журавель.

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