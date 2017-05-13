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Брестское «Динамо» демонстрирует худший старт в чемпионате с 2014 года

14.05.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 8-м туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» уступило минским одноклубникам (0:1).

Таким образом, после 8 туров на счету брестчан осталось семь очков.

Это худший старт команды с 2014 года, когда после 8 туров у «Динамо» было также семь очков.

Отметим, что в 2015 и 2016 году бретчане стартовали лучше: в 2015 году у «Динамо» было 10 очков после 8 туров, в 2016 – 11.

При этом в 2015 и начале 2016 гг. брестский клуб испытывал серьезнейшие финансовые проблемы.

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В 8-м туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» уступило минским одноклубникам (0:1).

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