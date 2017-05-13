«Динамо-Минск» – «Динамо-Брест». Матч стал лучшим для минчан по посещаемости с 2013 года без учета встреч с БАТЭ

Встречу 8-го тура высшей лиги «Динамо-Минск» – «Динамо-Брест» посетили 4720 зрителей.

Если не брать в расчет матчи с БАТЭ, то столичные динамовцы собрали на своем матче самую большую аудиторию с 2013 года.

8 июля 2013 года встреча 16-го тура высшей лиги «Динамо-Минск» – «Шахтер» собрала 5600 болельщиков.

ФОТО: «Динамо-Минск» – «Динамо-Брест». Матч посетили 4720 зрителей