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«Динамо-Минск» – «Динамо-Брест». Матч стал лучшим для минчан по посещаемости с 2013 года без учета встреч с БАТЭ
14.05.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Встречу 8-го тура высшей лиги «Динамо-Минск» – «Динамо-Брест» посетили 4720 зрителей.
Если не брать в расчет матчи с БАТЭ, то столичные динамовцы собрали на своем матче самую большую аудиторию с 2013 года.
8 июля 2013 года встреча 16-го тура высшей лиги «Динамо-Минск» – «Шахтер» собрала 5600 болельщиков.
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«Динамо-Минск» – «Динамо-Брест». Матч стал лучшим для минчан по посещаемости с 2013 года без учета встреч с БАТЭ
Встречу 8-го тура высшей лиги «Динамо-Минск» – «Динамо-Брест» посетили 4720 зрителей.
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