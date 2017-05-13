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Игроки «Динамо» сломали кубок чемпионов ФНЛ
14.05.2017 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игроки «Динамо» сломали кубок чемпионов Футбольной национальной лиги во время празднования победы в турнире.
Футболисты московского клуба получили трофей после матча ФНЛ с «Шинником» (1:0).
В результате манипуляций с трофеем в раздевалке от самой чаши отломался постамент, он теперь держится на одном винте.
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Игроки «Динамо» сломали кубок чемпионов Футбольной национальной лиги во время празднования победы в турнире.
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