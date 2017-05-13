Игроки «Динамо» сломали кубок чемпионов ФНЛ

Игроки «Динамо» сломали кубок чемпионов Футбольной национальной лиги во время празднования победы в турнире.

Футболисты московского клуба получили трофей после матча ФНЛ с «Шинником» (1:0).

В результате манипуляций с трофеем в раздевалке от самой чаши отломался постамент, он теперь держится на одном винте.