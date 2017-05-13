Ведущий «Контуров»: «Не будем гадать, что заставило наших хоккеистов взять себя в руки: президентская критика или перспектива вылета из элиты»

Ведущий программы «Контуры» Илья Колосов предположил, что победа сборной Беларуси в матче группового этапа ЧМ-2017 над Словенией (5:2) может быть связана с критикой Александра Лукашенко.

«На уходящей неделе о спорте президент говорил неоднократно. И всякий раз поводом становилось выступление нашей сборной на чемпионате мира по хоккею. Четыре поражения, одна ничья в основное время – и только в шестом матче такая долгожданная победа.

Не будем гадать, что заставило наших хоккеистов взять себя в руки: президентская критика или перспектива вылета из высшего мирового дивизиона. Но матч против словенцев белорусы выиграли, причем уверенно – 5:2», – сказал Колосов.

Александр Лукашенко: «Поражение от канадцев? Это вообще стыдобище. После чемпионата соберемся и будем думать, что делать»