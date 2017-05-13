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«МЮ» лишился шансов на попадание в топ-4 АПЛ

14.05.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» уступил в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:2).

За 2 тура до завершения сезона команда Жозе Моуринью отстает от идущего на четвертом месте «Манчестер Сити» на 7 очков. Таким образом, манкунианцы потеряли шансы на попадание в топ-4 АПЛ.

Подробную статистику выступлений «Манчестер Юнайтед» вы можете посмотреть здесь.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» уступил в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:2).

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