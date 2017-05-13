|
«МЮ» лишился шансов на попадание в топ-4 АПЛ
14.05.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» уступил в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:2).
За 2 тура до завершения сезона команда Жозе Моуринью отстает от идущего на четвертом месте «Манчестер Сити» на 7 очков. Таким образом, манкунианцы потеряли шансы на попадание в топ-4 АПЛ.
Подробную статистику выступлений «Манчестер Юнайтед» вы можете посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» уступил в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии