Михаил Захаров: «Президент построил ледовые катки. А правительство должно сделать так, чтобы они заработали»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поставил в пример шведскую систему развития хоккея.

- Михал Михалыч, что с нами не так?

– С нами, с вами все в порядке :).

- С национальной командой.

– Это длинный путь, который не работал в хоккее. Он шел, шел и в конце концов вылился в такую невыразительную игру. До этого ведь было два подряд непопадания на олимпийский турнир – был звонок. Было слабое выступление на чемпионате мира.

Но руководители хоккея говорят, что у нас все хорошо, все здорово, надо подождать. Хотя хоккей, я считаю, повалился с 2005 года, когда перестали появляться хорошие мотивированные хоккеисты.

- Вы говорите такими словами, за которыми следует стандартная фраза: системный кризис. Это так?

– Конечно, да. Знаете, если сегодня задать вопрос о том, сколько 20-летних хоккеистов играет в шведском элитном хоккее, то ни один человек не ответит. Многие в 17-18 лет играют в командах мастеров.

- Количество переходит в качество?

– Конечно. У нас все время так раньше было. Но сейчас нету. Если система существует, то каждый год выпуска будет давать порядка 10-15 хороших хоккеистов. Сегодня же всего шесть хоккеистов до 20 лет играют в чемпионате Беларуси. В Швеции таких игроков – 121. Чувствуете разницу?

- В чем проблема?

– Нужно, чтобы школы заработали. За ними надо следить, их надо мотивировать. У нас этого нет. Я вот по Брестской области проехал, посмотрел: положение очень тяжелое. У нас хоккеисты тренируются три раза в неделю, потому что на этом катке нужно зарабатывать деньги – массовые катания, Ночная хоккейная лига. А хоккеист должен шесть раз в неделю тренироваться! Он тренируется три. А у нас никто не может выйти на руководство страны и объяснить, что в Швеции детский хоккей бесплатный!

- Слушайте, но ведь руководство страны уделяет большое внимание спорту высших достижений и хоккею в частности.

– Нет-нет-нет. Это не президент. Это правительство должно делать! При чем тут президент? Президент построил. А правительство должно сделать так, чтобы они заработали. Вот где собака зарыта. У губернатора Брестской области восемь катков, но он не знает, что на них происходит, – сказал Захаров в эфире «Контуров» на ОНТ.