Жозе Моуринью: «На данный момент мы не хотим играть в АПЛ»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подвел итоги матча чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:2).

«После того как счет стал 0:2, нам надо было прибавлять, мы стали действовать сбалансированнее. Я доволен тем, как сыграли мои парни. Но мы пропустили два простых гола.

Я часто слышу, что мы сделали ставку на Лигу Европы, но это не так. Нельзя успешно выступать в двух крупных турнирах, когда в составе 15 человек.

Кому надо было играть в этом матче те сыграли, а мы избежали травм. На данный момент мы не хотим играть в АПЛ.

Сейчас не время думать о следующем сезоне – я буду готовиться к финалу, который нас ждет», – сказал Моуринью.