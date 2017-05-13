ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Герман: «Минское «Динамо» не впечатлило. Сами виноваты в этом поражении»

14.05.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Динамо-Брест» Дмитрий Герман после выездного матча с  «Динамо-Минск» (0:1) выразил надежду на то, что неудачная серия закончится уже в субботней игре против «Витебска».

– Мы владели преимуществом, особенно во втором тайме, когда полностью переиграли соперника. В первом было несколько хороших моментов: у Димы Мозолевского, когда Макс Чиж подавал со штрафного.

Минское «Динамо» не впечатлило. Мы думали, что они будут намного сильнее по сравнению с кубковой игрой и с первых минут побегут в атаку. Хотя мы сами виноваты в этом поражении. Гол пропустили после собственной ошибки.

Верю, что в следующей игре наберем три очка и исправимся перед болельщиками.

Сейчас есть фактически неделя для подготовки к матчу против «Витебска». Не скажу, что график игр «через 3 на 4 день» как-то особенно влияет на нас. Все в равных условиях. У нас и футболистов много, и восстановление хорошее.

Будем надеяться, что за этой чередой неудач, иначе и не скажешь, последует белая полоса. Началом новой серии должна стать победа в матче против «Витебска», – сказал Герман.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Динамо-Брест» Дмитрий Герман после выездного матча с «Динамо-Минск» (0:1) выразил надежду на то, что неудачная серия закончится уже в субботней игре...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Жозе Моуринью: «На данный момент мы не хотим играть в АПЛ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика