Дмитрий Герман: «Минское «Динамо» не впечатлило. Сами виноваты в этом поражении»

Полузащитник «Динамо-Брест» Дмитрий Герман после выездного матча с «Динамо-Минск» (0:1) выразил надежду на то, что неудачная серия закончится уже в субботней игре против «Витебска».

– Мы владели преимуществом, особенно во втором тайме, когда полностью переиграли соперника. В первом было несколько хороших моментов: у Димы Мозолевского, когда Макс Чиж подавал со штрафного.

Минское «Динамо» не впечатлило. Мы думали, что они будут намного сильнее по сравнению с кубковой игрой и с первых минут побегут в атаку. Хотя мы сами виноваты в этом поражении. Гол пропустили после собственной ошибки.

Верю, что в следующей игре наберем три очка и исправимся перед болельщиками.

Сейчас есть фактически неделя для подготовки к матчу против «Витебска». Не скажу, что график игр «через 3 на 4 день» как-то особенно влияет на нас. Все в равных условиях. У нас и футболистов много, и восстановление хорошее.

Будем надеяться, что за этой чередой неудач, иначе и не скажешь, последует белая полоса. Началом новой серии должна стать победа в матче против «Витебска», – сказал Герман.