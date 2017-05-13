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Футболисты "Слуцка" нанесли первое поражение БАТЭ в чемпионате Беларуси

14.05.2017 21:53 — Новости Спорта | БелТА  
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Футболисты "Слуцка" нанесли первое поражение БАТЭ в чемпионате Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" обыграли борисовкий БАТЭ в матче 8-го тура чемпионата Беларуси. Это первое поражение действующих чемпионов страны в нынешнем первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьбу встречи в Слуцке решил точный удар ивуарийского легионера хозяев поля Сенина Себаи, который поразил ворота борисовчан на 52-й минуте. После игры главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что не делает трагедии из этого поражения - впереди еще очень много игр, в которых нужно побеждать. В следующем туре 20 мая борисовчанам предстоит домашний поединок с нынешним лидером чемпионата минским "Динамо", которое победило брестских динамовцев со счетом 1:0. Еще в одном сегодняшнем матче футболисты "Витебска" у себя дома разгромили гостей из "Минска" - 3:0. Сейчас у минского "Динамо" 18 очков, БАТЭ и "Слуцк" отстают на 1 балл.

В понедельник, 15 мая, состоятся еще четыре поединка: "Днепр" (Могилев) - "Гомель", "Нафтан" (Новополоцк) - "Городея", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно), "Ислочь" (Минский район) - "Шахтер" (Солигорск). Завершится 8-й тур 16 мая матчем "Крумкачы" (Минск) - "Славия" (Мозырь).-0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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После игры главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что не делает трагедии из этого поражения - впереди еще очень много игр, в которых нужно побеждать.

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