Георгий Кондратьев: «Тяжело моим подопечным бороться, они детки еще»

Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал поражение от «Витебска» в 8-м туре высшей лиги (0:3).

– «Витебск» поздравляю с победой. Мы опять проиграли все стандарты. Отсюда такой результат. Первый гол – с аута, второй – со штрафного, третий – с углового...

Тяжело моим подопечным бороться, они детки еще. Сегодня вышел в игре парень вообще 2000 года рождения. Но нам надо терпеть, если уже пошли по этому пути, то нам надо терпеть. Ребята обобьются, и, я думаю, у нас все нормализуется. Но, конечно, с такой опытной командой, как «Витебск», было тяжело. Просил подопечных на стандартах внимательно сыграть, не хватило внимания, отсюда такой итог игры, – сказал Кондратьев.