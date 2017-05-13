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Сергей Ясинский: «На улучшении качества игры сказывается то, что поля приходят в более-менее приличный вид»
14.05.2017 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский одной из причин победы (3:0) над «Минском» в 8-м туре чемпионата Беларуси назвал газон, который приобретает приличный вид.
«Очень доволен первой домашней победой. Причем рад не только выигрышу, но и тому, что улучшается качество игры. Видимо играет роль, что начинает подниматься трава на полях. И они приходят в более-менее приличный вид. В связи с чем уже можно играть и низом, и передачами.
Да, наша игра еще далека до идеала, но получше, чем в первых турах. Единственное, боялся, что в конце после трех игр подряд немножечко силенок не хватит. Но наши футболисты, которые вышли во втором тайме, освежили игру. Да, хотелось бы играть в таком режиме все 90 минут. Однако я прекрасно понимаю своих парней, которые сделали результат и в конце встречи играли по счету, особо не напрягаясь возле своей штрафной, пытаясь контратаковать. Правда, не очень получались контратаки, нам не хватало хорошего последнего паса. А так, я доволен результатом», – сказал Ясинский.
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Сергей Ясинский: «На улучшении качества игры сказывается то, что поля приходят в более-менее приличный вид»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский одной из причин победы (3:0) над «Минском» в 8-м туре чемпионата Беларуси назвал газон, который приобретает приличный вид.
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