«Карпаты» Дулуба победили «Днепр», проигрывая 0:2

В матче 29-го тура УПЛ «Днепр» проиграл «Карпатам» (2:3), выигрывая 2:0 во втором тайме.

В начале второго тайма счет открыл Владислав Кочергин, на 54-й минуте Артем Довбик удвоил преимущество «Днепра», забив свой пятый гол в УПЛ. Евгений Чеберко сделал два ассиста.

Но с 65-й по 73-ю минуту «Карпаты» забили три гола – отличились Ксенз, Нестеров и Грисьо.

Таким образом, «Карпаты» оторвались от «Днепра» в турнирной таблице на 5 очков.

Это первое поражение «Днепра» в УПЛ с 27 ноября. Днепряне не проигрывали 12 матчей подряд.

Tribuna.com провела текстовую онлайн-трансляцию матча .

Обзор матча:

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