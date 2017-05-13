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«Карпаты» Дулуба победили «Днепр», проигрывая 0:2

14.05.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 29-го тура УПЛ «Днепр» проиграл «Карпатам» (2:3), выигрывая 2:0 во втором тайме.

В начале второго тайма счет открыл Владислав Кочергин, на 54-й минуте Артем Довбик удвоил преимущество «Днепра», забив свой пятый гол в УПЛ. Евгений Чеберко сделал два ассиста.

Но с 65-й по 73-ю минуту «Карпаты» забили три гола – отличились Ксенз, Нестеров и Грисьо.

Таким образом, «Карпаты» оторвались от «Днепра» в турнирной таблице на 5 очков. 

Это первое поражение «Днепра» в УПЛ с 27 ноября. Днепряне не проигрывали 12 матчей подряд.

Tribuna.com провела текстовую онлайн-трансляцию матча

Обзор матча:

Таблица, календарь и статистика УПЛ

Днепр – Карпаты 2:3 (0:0, 2:3)
Дата проведения
14 мая, 19.30, «Днепр-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Кочергин, 2:0 – 54 Довбик, 2:1 – 65 Ксенз, 2:2 – 70 Нестеров, 2:3 – 73 Грисьо.
ДнепрЛунин, Полевой, Адамюк, Влад, Чеберячко (Кожушко, 87), Вакулко, Чеберко (Когут, 71), Кочергин, Довбик (Баланюк, 75), Лунев, Лопыренок.
КарпатыБоровик, Вербный, Лобай, Матвиенко, Мирошниченко, Худобяк (Клец, 84), Ксенз, Голодюк (Чачуа, 59), Нестеров, Гладкий, Гуцуляк (Грисьо, 59).
Предупреждения:
Лунев (43), Вакулко (62), Грисьо (63), Адамюк (73), Гладкий (80), Вербный (86).
 
 
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В матче 29-го тура УПЛ «Днепр» проиграл «Карпатам» (2:3), выигрывая 2:0 во втором тайме.

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