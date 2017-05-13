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«Карпаты» Дулуба победили «Днепр», проигрывая 0:2
14.05.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 29-го тура УПЛ «Днепр» проиграл «Карпатам» (2:3), выигрывая 2:0 во втором тайме.
В начале второго тайма счет открыл Владислав Кочергин, на 54-й минуте Артем Довбик удвоил преимущество «Днепра», забив свой пятый гол в УПЛ. Евгений Чеберко сделал два ассиста.
Но с 65-й по 73-ю минуту «Карпаты» забили три гола – отличились Ксенз, Нестеров и Грисьо.
Таким образом, «Карпаты» оторвались от «Днепра» в турнирной таблице на 5 очков.
Это первое поражение «Днепра» в УПЛ с 27 ноября. Днепряне не проигрывали 12 матчей подряд.
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Обзор матча:
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В матче 29-го тура УПЛ «Днепр» проиграл «Карпатам» (2:3), выигрывая 2:0 во втором тайме.
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