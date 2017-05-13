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Форвард Словак перешел в минскую «Юность»

14.05.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает Belarushockey.com, словацкий центральный нападающий Марек Словак перешел в минскую «Юность».

В минувшем сезоне 28-летний словак набрал 54 (26+28) очка в 55 матчах регулярки за «Нитру», и еще 10 (3+7) очков в 13 играх плей-офф.

Отмечается, что по итогам регулярного сезона Словак занял четвертую строчку среди лучших бомбардиров словацкой Экстралиги.

Новичок «Юности» Словак: «Я перехожу в хороший клуб в славном городе»

 
 
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Как сообщает Belarushockey.com, словацкий центральный нападающий Марек Словак перешел в минскую «Юность».

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