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Ведущий «Беларусь-1» Эйсмонт: «Сохранили прописку в элите. Вот это был бы номер, если бы случилось обратное»

14.05.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ведущий передачи «Главный эфир» на «Беларусь-1» Иван Эйсмонт затронул тему выступления сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею.

«Сборная Беларуси на 81-м чемпионате мира выступила, мягко говоря, не впечатляюще. Вместо задачи-минимум выйти в плей-офф турнира команда Дэйва Льюиса боролась всего-то за возможность остаться в элите мирового хоккея. Переиграв Словению со счетом 5:2 в субботу, белорусы практически гарантировали себе прописку на будущий сезон в сильнейшем дивизионе. Вот это был бы номер, если бы случилось обратное», – сказал Эйсмонт в эфире «Беларусь-1».

Журналист ОНТ Колосов: «Не будем гадать, что заставило наших хоккеистов взять себя в руки: президентская критика или перспектива вылета из элиты»

 
 
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Ведущий передачи «Главный эфир» на «Беларусь-1» Иван Эйсмонт затронул тему выступления сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею.

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