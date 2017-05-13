|
Ведущий «Беларусь-1» Эйсмонт: «Сохранили прописку в элите. Вот это был бы номер, если бы случилось обратное»
14.05.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ведущий передачи «Главный эфир» на «Беларусь-1» Иван Эйсмонт затронул тему выступления сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею.
«Сборная Беларуси на 81-м чемпионате мира выступила, мягко говоря, не впечатляюще. Вместо задачи-минимум выйти в плей-офф турнира команда Дэйва Льюиса боролась всего-то за возможность остаться в элите мирового хоккея. Переиграв Словению со счетом 5:2 в субботу, белорусы практически гарантировали себе прописку на будущий сезон в сильнейшем дивизионе. Вот это был бы номер, если бы случилось обратное», – сказал Эйсмонт в эфире «Беларусь-1».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущий «Беларусь-1» Эйсмонт: «Сохранили прописку в элите. Вот это был бы номер, если бы случилось обратное»
Ведущий передачи «Главный эфир» на «Беларусь-1» Иван Эйсмонт затронул тему выступления сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии