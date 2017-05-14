Захаров: нам нужно больше ледовых катков – у русских их 550

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Тренер Михаил Захаров уверен, что хоккей в Беларуси начал терять позиции с 2006 года. Проблему он видит в подготовке спортсменов.

"Если система работает, каждый год будет выпускаться 10-15 хоккеистов", — рассказал в эфире телеканала ОНТ хоккейный тренер Михаил Захаров.

Он также считает, что за ледовыми катками, которые построены в Беларуси, нужно следить. Хоккеисты, по его мнению, должны тренироваться не три раза в неделю, а шесть, но председатели исполкомов стремятся отработать потраченные деньги на постройку ледового дворца и потому организуют массовые катания.

"Чтобы хоккей заработал, нужно поменять систему. Наши 32 катка — это мало, во Франции — 135, у русских — 550, у шведов — 325. Катков 50-60 должно быть в стране. Катки должны быть везде", — уверен тренер.

Он призвал президента федерации хоккея осмотреть все катки. Кроме того, Захаров считает, что в Беларуси должно быть хотя бы восемь сильных спортивных школ, а у нас пока одна хорошо работает — "Динамо-Юность". Тем не менее, он надеется, что Беларусь останется в Высшей лиге, несмотря на недавние проигрыши.