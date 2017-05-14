ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Захаров: нам нужно больше ледовых катков – у русских их 550

14.05.2017 21:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Тренер Михаил Захаров уверен, что хоккей в Беларуси начал терять позиции с 2006 года. Проблему он видит в подготовке спортсменов.

Захаров: нам нужно больше ледовых катков – у русских их 550
© REUTERS Grigory Dukor
"Как фанера над Парижем" - все-таки не про белорусов!

"Если система работает, каждый год будет выпускаться 10-15 хоккеистов", — рассказал в эфире телеканала ОНТ хоккейный тренер Михаил Захаров.

Он также считает, что за ледовыми катками, которые построены в Беларуси, нужно следить. Хоккеисты, по его мнению, должны тренироваться не три раза в неделю, а шесть, но председатели исполкомов стремятся отработать потраченные деньги на постройку ледового дворца и потому организуют массовые катания.

"Чтобы хоккей заработал, нужно поменять систему. Наши 32 катка — это мало, во Франции — 135, у русских — 550, у шведов — 325. Катков 50-60 должно быть в стране. Катки должны быть везде", — уверен тренер.

Он призвал президента федерации хоккея осмотреть все катки. Кроме того, Захаров считает, что в Беларуси должно быть хотя бы восемь сильных спортивных школ, а у нас пока одна хорошо работает — "Динамо-Юность". Тем не менее, он надеется, что Беларусь останется в Высшей лиге, несмотря на недавние проигрыши.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный тренер считает, что Беларуси недостает хоккейных школ, а хоккеистам – ледовых дворцов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«МЮ» лишился шансов на попадание в топ-4 АПЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика