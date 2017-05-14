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Сергей Ковальчук: «Для нас минское «Динамо» – это соперник, который должен нам 3 очка»

15.05.2017 00:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук считает, что минское «Динамо» должно его клубу три очка.

- Сергей Петрович, обидно проигрывать минским одноклубникам в матче, в котором по всем показателям их превосходили – больше атак, больше ударов по воротам в створ, на порядок больше владели мячом?

– Для нас это соперник, который должен нам 3 очка. Обида?.. На обиженных воду возят. Обиды нет, но есть спортивная злость, чувство неудовлетворенности.

- Что мешает?

– Время.

- Время?

– Да, время. Его нужно больше. Нет проблем с созданием моментов в играх с любым соперником. Есть вопросы с реализацией. Всё придет. Повторюсь – многие элементы в игре довели до очень неплохого уровня. Сейчас тренерский штаб уделяет основное внимание завершению, а также стандартам.

- Вернемся к вопросу о времени. Поясните, что вы имели в виду.

– Команда выстраивается практически с нуля. Как правило, такое становление происходит не один и не два года. Мы хотим сделать большую команду – и мы сделаем. Нас много критиковали. Но я не хотел бы углубляться и рассказывать про те фундаментальные вещи, которые закладываются сегодня. Я не буду рассказывать про тот объем титанической работы тренеров, администраторов, массажистов, всех людей, которые работают на общее дело.

У нас больше ста человек в штате. Это не только игроки и тренерский штаб. Это рабочие, водители, воспитатели академии, бухгалтерия, продавцы и менеджеры. Все организовано и структурировано. Все пашут, все заряжены на долгосрочный результат. Болельщиков не устраивает отсутствие результата… И меня не устраивает, и всю команду, и весь клуб. Но это наша плата за то, что мы замахнулись на большое. Жизнь проверяет нас на терпение. И мы свое возьмем. Мы дождемся и дотерпим. Я верю в клуб. Никогда до этого в Бресте не было попытки все изменить. А сейчас мы стараемся, но, видимо, болельщикам хочется результата мгновенно. Нынешнее 12 место – это точка – это всего лишь точка отсчета, пружина, которая вот-вот разожмется, – сказал Ковальчук.

В 8-м туре высшей лиги брестское «Динамо» уступило минскому (0:1).

 
Теги: Брест
 
 
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук считает, что минское «Динамо» должно его клубу три очка.

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