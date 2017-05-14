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«Нанси» Черника сохраняет шансы остаться в Лиге 1 перед последним туром

15.05.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Нанси» белорусского голкипера Сергея Черника в предпоследнем туре Лиги 1 сезона 2016/17 уступил «Дижону» (0:2).

Таким образом, команда продолжает с 32 очками за тур до финиша занимать последнее место в турнире.

Тем не менее, «Нанси» все еще не потерял шансы на сохранение прописки в турнире.

В случае победы над «Сент-Этьеном», а также поражений «Бастии» от «Марселя» и «Лорьяна» от «Бордо», «Нанси» примет участие в стыковых матчах.

Отметим, что сам Черник не выступает за «Нанси» с 18 марта после поражения от «Лорьяна» (2:3).

Таблица Лиги 1

 
 
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«Нанси» белорусского голкипера Сергея Черника в предпоследнем туре Лиги 1 сезона 2016/17 уступил «Дижону» (0:2).

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