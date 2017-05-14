Сергей Ковальчук: «У Журавеля контракт на 3 года, и мы ему доверяем на тысячу процентов»

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал слухи об отставке Владимира Журавеля.

- Некоторые болельщики в соцсетях открыто призывают к отставке Владимира Ивановича.

– Это, видимо, не наши болельщики… У Владимира Ивановича контракт на 3 года, и мы ему доверяем на тысячу процентов. Передайте – результат не может быть мгновенным. Не бойтесь и не волнуйтесь. В такие моменты создается команда и клуб, – сказал Ковальчук.

Владимир Журавель: «Мне ищут замену? Впервые слышу об этом»