ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок Стэнли. Финал Запада. «Анахайм» победил «Нэшвилл», сравняв счет в серии

15.05.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Во втором матче финальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли «Анахайм» обыграл «Нэшвилл».

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Западной конференции

Анахайм – Нэшвилл 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
Дата проведения
15 мая, 02.30, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Джохансен (Йоси, Арвидссон)
0:2 – 8 Нил (Экхольм, Джохансен)
1:2 – 19 Ватанен (Кеслер, Гецлаф)
2:2 – 20 Сильверберг (Фаулер, Ракелль)
2:3 – 27 Форсберг (Арвидссон)
3:3 – 30 Каше (Мэнсон, Теодор)
4:3 – 37 Ричи (Монтур, Гецлаф)
5:3 – 59 Верметт (Фаулер, Гецлаф)

Счет в серии: 1-1.

 

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во втором матче финальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли «Анахайм» обыграл «Нэшвилл».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» вырвал победу у «Сан-Антонио», отыграв «-25»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика