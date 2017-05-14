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Кубок Стэнли. Финал Запада. «Анахайм» победил «Нэшвилл», сравняв счет в серии
15.05.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором матче финальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли «Анахайм» обыграл «Нэшвилл».
НХЛ
Кубок Стэнли
Финал Западной конференции
Счет в серии: 1-1.
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Во втором матче финальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли «Анахайм» обыграл «Нэшвилл».
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