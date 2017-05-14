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НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» вырвал победу у «Сан-Антонио», отыграв «-25»

15.05.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 14 мая, в рамках плей-офф НБА-2017 пройдет первый матч финала Западной конференции между «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Первый матч

Голден Стэйт – Сан-Антонио 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21)
Дата проведения
14 мая, 22.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча
Голден Стэйт
Карри (40 + 7 подборов), Дюрэнт (34 + 4 блок-шота), Пачулия (11 + 9 подборов), Грин (9 + 7 подборов + 7 передач), Томпсон (6)  старт; Ливингстон (4), Кларк (3), Игудала (2), Барнс (2), Уэст (1), МакГи (1).
Сан-Антонио
Олдридж (28 + 8 подборов + 6 потерь), Ленард (26 + 8 подборов), Грин (8), Миллс (5), Пау Газоль (5)  старт; Джинобили (17), Симмонс (12), Мюррей (6), Андерсон (4), Бертанс (0), Ли (0 + 7 подборов).

Счет в серии – 1-0

Статистика НБА

 
 
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В воскресенье, 14 мая, в рамках плей-офф НБА-2017 пройдет первый матч финала Западной конференции между «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

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