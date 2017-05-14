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НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» вырвал победу у «Сан-Антонио», отыграв «-25»
15.05.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 14 мая, в рамках плей-офф НБА-2017 пройдет первый матч финала Западной конференции между «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».
НБА
Плей-офф
Финал Западной конференции
Первый матч
Счет в серии – 1-0
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В воскресенье, 14 мая, в рамках плей-офф НБА-2017 пройдет первый матч финала Западной конференции между «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».
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