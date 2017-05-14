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Рейтинг АТР. Надаль вернулся в Топ-4, Игнатик – 147-й, Герасимов – 170-й, Ивашко – 215-й

15.05.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам «Мастерса» в Мадриде его чемпион Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и поднялся на четвертую строчку. Финалист Доминик Тим поднялся на седьмую строчку и установил личный рейтинговый рекорд.

Emirates ATP Rankings

Положение на 15 мая 2017

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 10360
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 6845
3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 5605
4 (5) Рафаэль Надаль (Испания) 5195
5 (4) Роджер Федерер (Швейцария) 5035
6 (6) Милош Раонич (Канада) 4180
7 (9) Доминик Тим (Австрия) 4035
8 (7) Марин Чилич (Хорватия) 3735
9 (8) Кеи Нисикори (Япония) 3470
10 (10) Давид Гоффен (Бельгия) 3055
23 (27) Пабло Куэвас (Уругвай) 1840
41 (59) Борна Чорич (Хорватия) 1011
54 (42) Карен Хачанов (Россия) 860
64 (65) Даниил Медведев (Россия) 782
147 (150) Владимир Игнатик (Беларусь) 399
170 (225) Егор Герасимов (Беларусь) 322
215 (205) Илья Ивашко (Беларусь) 241
 
 
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По итогам «Мастерса» в Мадриде его чемпион Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и поднялся на четвертую строчку.

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