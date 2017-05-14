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Рейтинг АТР. Надаль вернулся в Топ-4, Игнатик – 147-й, Герасимов – 170-й, Ивашко – 215-й
15.05.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам «Мастерса» в Мадриде его чемпион Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и поднялся на четвертую строчку. Финалист Доминик Тим поднялся на седьмую строчку и установил личный рейтинговый рекорд.
Emirates ATP Rankings
Положение на 15 мая 2017
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По итогам «Мастерса» в Мадриде его чемпион Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и поднялся на четвертую строчку.
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