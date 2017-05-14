|
Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Саснович – 94-я, Соболенко – 114-я, Азаренко – 969-я
- Размер текста:
- A
- A
- A
По итогам турнира в Мадриде Анжелик Кербер обошла Серену Уильямс и вернулась на первую строчку рейтинга. Кроме того, датчанка Каролин Возняцки впервые с сентября 2015 года вернулась в Топ-10.
Чемпионка турнира Симона Халеп поднялся на четыре строчки и вернулась в Топ-5, а финалистка Кристина Младенович обновила личный рекорд, став 14-й ракеткой мира.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 15 мая 2017
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (2)
|Анжелик Кербер (Германия)
|7035
|2 (1)
|Серена Уильямс (США)
|6110
|3 (3)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|6010
|4 (8)
|Симона Халеп (Румыния)
|5205
|5 (5)
|Доминика Цибулкова (Словакия)
|4480
|6 (6)
|Йоханна Конта (Великобритания)
|4330
|7 (4)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|4287
|8 (9)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|4260
|9 (7)
|Агнешка Радванска (Польша)
|4195
|10 (11)
|Каролин Возняцки (Дания)
|3915
|14 (17)
|Кристина Младенович (Франция)
|32965
|15 (14)
|Елена Веснина (Россия)
|2875
|17 (16)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2590
|26 (25)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1580
|43 (43)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1190
|94 (94)
|Александра Саснович (Беларусь)
|626
|114 (116)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|456
|142 (141)
|Ольга Говорцова (Беларусь)
|391
|251 (248)
|Вера Лапко (Беларусь)
|202
|969 (940)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|10
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам турнира в Мадриде Анжелик Кербер обошла Серену Уильямс и вернулась на первую строчку рейтинга.
-
Поток иссяк. На что надеяться народу и властям на руинах белорусской модели
17:32, Tut.by
-
"Не понимаю, как люди живут за 200-300 долларов в месяц". Нигерийский футболист - о Беларуси
12:35, Tut.by
-
Аваков: перфоманс с обнажением на "Евровидении" – позор Украины
12:52, Sputnik Беларусь
-
Николай Лукашенко подарил жене председателя КНР шкатулку
16:14, Tut.by
-
Огромное таинственное морское существо выкинуло на берег Индонезии
12:17, Flytothesky
-
Лукашенко на форуме в КНР сидел между главами Узбекистана и Чехии
11:00, Sputnik Беларусь
-
Финал "Евровидения": за кого голосовала Беларусь?
15:22, Sputnik Беларусь
-
"Заговор против Ким Чен Ына". Новые подробности: облучение при помощи нанотехнологий
15:44, Tut.by
-
Шабаны, спокойно! "Простор" не закрывается, а делится площадью с Jysk
09:36, Tut.by
-
Депутат Рижской думы о жизни в Латвии: обстановка накаляется
14:42, Sputnik Беларусь
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Михаил Захаров: «32 катка – это очень мало. Катков 50-60 должно быть в стране. Не думаю, что это такое уж и дорогое удовольствие»
22:45, Tribuna.com
-
Кубок Стэнли. Финал Запада. «Анахайм» победил «Нэшвилл», сравняв счет в серии
08:05, Tribuna.com
-
Сергей Ковальчук: «У Журавеля контракт на 3 года, и мы ему доверяем на тысячу процентов»
08:15, Tribuna.com
-
Рейтинг АТР. Надаль вернулся в Топ-4, Игнатик – 147-й, Герасимов – 170-й, Ивашко – 215-й
08:48, Tribuna.com
-
НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» вырвал победу у «Сан-Антонио», отыграв «-25»
08:00, Tribuna.com
-
Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Саснович – 94-я, Соболенко – 114-я, Азаренко – 969-я
08:57, Tribuna.com
-
Все новости
- 3 жизненных ошибки, которые будут терзать вас перед смертью
09.05.2017,
Flytothesky
- Пара купила в Польше телевизор и трижды пыталась проехать границу: "Загнали в бокс, технику изъяли"
12.05.2017,
Tut.by
- "Шорты наденем во второй половине месяца". Синоптик о том, чем плох майский снег
11.05.2017,
Tut.by
- Физик рассказал, где электромагнитное излучение в городе самое высокое и почему стоит предпочесть бетонные дома
10.05.2017,
realt.by
- Гигантский груз начал свой 665-километровый путь по пяти областям Беларуси на 124 колесах
12.05.2017,
Tut.by
- Лукашенко перенес начало уроков в школах на 9 утра
12.05.2017,
Mir24.TV Belarus
- МВД: лидера преступной группы задержали в Оршанском районе
12.05.2017,
Sputnik Беларусь
Комментарии