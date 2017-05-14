Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Саснович – 94-я, Соболенко – 114-я, Азаренко – 969-я

По итогам турнира в Мадриде Анжелик Кербер обошла Серену Уильямс и вернулась на первую строчку рейтинга. Кроме того, датчанка Каролин Возняцки впервые с сентября 2015 года вернулась в Топ-10.

Чемпионка турнира Симона Халеп поднялся на четыре строчки и вернулась в Топ-5, а финалистка Кристина Младенович обновила личный рекорд, став 14-й ракеткой мира.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 15 мая 2017



Место Теннисистка (страна) Очки 1 (2) Анжелик Кербер (Германия) 7035 2 (1) Серена Уильямс (США) 6110 3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6010 4 (8) Симона Халеп (Румыния) 5205 5 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) 4480 6 (6) Йоханна Конта (Великобритания) 4330 7 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4287 8 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4260 9 (7) Агнешка Радванска (Польша) 4195 10 (11) Каролин Возняцки (Дания) 3915 14 (17) Кристина Младенович (Франция) 32965 15 (14) Елена Веснина (Россия) 2875 17 (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2590 26 (25) Дарья Касаткина (Россия) 1580 43 (43) Екатерина Макарова (Россия) 1190 94 (94) Александра Саснович (Беларусь) 626 114 (116) Арина Соболенко (Беларусь) 456 142 (141) Ольга Говорцова (Беларусь) 391 251 (248) Вера Лапко (Беларусь) 202 969 (940) Виктория Азаренко (Беларусь) 10