«Интер» готов платить Почеттино 10 млн евро в год

«Интер» по-прежнему намерен пригласить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Сообщается, что миланский клуб согласен предоставить 45-летнему аргентинцу годовой оклад в размере 10 миллионов евро. При этом за разрыв контракта «Интеру» придется выплатить «Тоттенхэму» 5 миллионов.

Итальянцы переключились на Почеттино после отказа Антонио Конте («Челси»).

Прежний главный тренер «Интера» Стефано Пиоли был уволен на прошлой неделе.

После 36 туров миланцы занимают в серии А 8-е место.