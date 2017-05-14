Средняя посещаемость шестого тура первой лиги составила 454 зрителей.

Наибольший интерес вызвали поединки: «Барановичи» – «Слоним-2017» (800) и «Волна» – «Белшина» (710).

Меньше всего зрителей наблюдали за играми: «Энергетик-БГУ» – «Смолевичи СТИ» (150), «Сморгонь» – «Луч» (250) и «Локомотив» Гомель – «Лида» (275).

Остальные встречи собрали следующую аудиторию: «Орша» – «Гранит» (600), «Неман-Агро» – «Торпедо» Минск (500) и «Химик» – «Осиповичи» (350).

Лидерами по средней посещаемости со старта чемпионата являются «Белшина», «Слоним-2017» и «Волна». Кроме того, бобруйский клуб единственный в первой лиге, чья средняя посещаемость более 1 тысячи человек.



