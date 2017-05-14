Сергей Мацкевич: «Если БАТЭ не дозаявит игроков перед Лигой чемпионов, будет очень грустно»

Белорусские комментаторы Николай Ходасевич и Сергей Мацкевич в передаче «Свободный удар» на «Минской волне» обсудили проблемы БАТЭ.

Николай Ходасевич: Единственное, что меня смущает. На весеннем отрезке были кадровые проблемы у БАТЭ, много человек было в лазарете, из-за чего пострадало качество игры. Как бы этого не случилось в июле и в августе на ключевые отборочные матчи еврокубков. От этого ведь никто не застрахован. Хватит ли состава и сил, чтобы там сражаться?

Сергей Мацкевич: Здесь вариант один. Клубу нужно решать кадровые вопросы. Если БАТЭ не дозаявит игроков перед Лигой чемпионов, будет очень грустно.