|
Чемпионат Англии. «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд»
15.05.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
На этой неделе в АПЛ пройдут перенесенные матчи. В рамках 28-го тура «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном».
В 34-м туре «Арсенал» примет «Сандерленд», «Манчестер Сити» встретится с «Вест Бромвичем», а «Тоттенхэм» отправится в гости к «Лестеру».
Чемпионат Англии
Перенесенные матчи
28-й тур
34-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе в АПЛ пройдут перенесенные матчи.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии