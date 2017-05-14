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Чемпионат Англии. «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд»

15.05.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На этой неделе в АПЛ пройдут перенесенные матчи. В рамках 28-го тура «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном».

В 34-м туре «Арсенал» примет «Сандерленд», «Манчестер Сити» встретится с «Вест Бромвичем», а «Тоттенхэм» отправится в гости к «Лестеру».

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

28-й тур

Челси – Уотфорд
Дата проведения
15 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
17 мая, 21.45, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

34-й тур

Арсенал – Сандерленд
Дата проведения
16 мая, 21.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Сити – Вест Бромвич
Дата проведения
16 мая, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Лестер – Тоттенхэм
Дата проведения
18 мая, 21.45, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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На этой неделе в АПЛ пройдут перенесенные матчи.

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