Чемпионат Англии. «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд»

На этой неделе в АПЛ пройдут перенесенные матчи. В рамках 28-го тура «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном».

В 34-м туре «Арсенал» примет «Сандерленд», «Манчестер Сити» встретится с «Вест Бромвичем», а «Тоттенхэм» отправится в гости к «Лестеру».

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

28-й тур

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Таблица АПЛ

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